Letto caldo in inverno, scalda la stanza con questi trucchi e dormi come un bambino: non vedrai l’ora che sia sera

Con l’arrivo dell’inverno, le temperature sono crollate in quasi tutta Italia, perciò tutti sentono il bisogno di di chiudersi velocemente in casa per trovare un po’ di calore.

Poche cose sono piacevoli come infilarsi in un letto caldo dopo una giornata fredda, passata al lavoro o a fare commissioni, per questo motivo quella sensazione di accoglienza e comfort è un vero piacere.

Ma oltre a essere un momento di relax, dormire bene è fondamentale per la salute, sia fisica che mentale.

Per raggiungere questo obiettivo, è importante creare un ambiente che favorisca il sonno, a partire da una stanza accogliente fino a un letto che trattiene il calore per tutta la notte.

Ecco qualche consiglio utile per goderti al meglio le ore di riposo, anche nelle serate più fredde.

Come dormire meglio ed essere più rilassati in inverno

La prima cosa da fare per affrontare il freddo è impostare correttamente la temperatura della stanza. Per evitare che il calore si disperda, assicurati che finestre e porte siano ben sigillate, utilizzando para-spifferi o guarnizioni. Durante il giorno, la cosa migliore da fare è sfruttare il sole, aprendo le tende e lasciando entrare la luce per riscaldare naturalmente la stanza, per poi chiudere tutto al tramonto per mantenere il calore.

Un’altra buona abitudine è quella di mantenere il riscaldamento acceso solo nelle ore necessarie, infatti di notte, meglio spegnerlo per evitare aria secca e bollette troppo care. Per ovviare al calo delle temperature, usa piumoni pesanti, lenzuola in flanella e coperte aggiuntive per garantire un riposo caldo senza dover alzare troppo la temperatura della stanza.

I trucchi per scaldare il letto prima di dormire

Per goderti un letto caldo già dal primo istante, ci sono semplici trucchi che possono fare la differenza. Partendo dalla più semplice, una borsa dell’acqua calda è un classico che non passa mai di moda. Ti basterà mettila sotto le coperte 10-15 minuti prima di andare a dormire e il letto sarà già tiepido. Se preferisci una soluzione più moderna, i coprimaterassi elettrici sono pratici ed efficaci, poiché basta accenderli qualche minuto prima e spegnerli quando vai a letto.

Un’altra opzione è usare coperte termiche, che ti permettono di regolare la temperatura secondo le tue preferenze, mentre per chi ama le soluzioni più tradizionali, aggiungere una coperta di lana sopra il lenzuolo aiuta a trattenere il calore naturale del corpo.