Pannelli solari al 50%, lo sconto è in scadenza: salva il conto corrente prima che sia troppo tardi | Basta una domanda

Con l’arrivo dell’inverno, il freddo porta a pensare a soluzioni più efficienti per riscaldare le nostre case senza gravare troppo sulla bolletta che, dopo l’addio al mercato tutelato, diventa ogni mese più cara.

L’energia solare, tanto incentivata dall’Italia quanto dall’Europa, è una delle risposte più intelligenti per affrontare questo problema.

Infatti installare un impianto fotovoltaico non solo consente di risparmiare, evitando l’utilizzo dell’energia fornita dalle compagnie, ma rappresenta anche un passo concreto per proteggere l’ambiente.

Negli ultimi anni, il Governo ha incentivato l’adozione di sistemi fotovoltaici per aiutare i cittadini a produrre energia pulita, migliorando l’efficienza energetica delle abitazioni con un piccolo investimento, spesso supportato da incentivi statali.

Un impianto fotovoltaico ben progettato, infatti, può trasformare il modo di vivere e gestire i consumi domestici, rendendo più sostenibile anche il nostro rapporto con l’energia.

Come ottimizzare l’uso dei pannelli in inverno?

Nonostante sembri non particolarmente intuitivo, i pannelli solari in inverno possono rappresentare un aiuto concreto nel recupero dell’energia pulita. Per far raggiungere il massimo dell’efficienza, però, è necessario tener conto di alcuni aspetti. L’installazione di un impianto fotovoltaico, ad esempio, richiede una pianificazione accurata, soprattutto per quanto riguarda la posizione, che deve essere priva di ostacoli come alberi o edifici che ne riducano l’efficienza.

Oltre alla manutenzione, che prevende una pulizia annuale dei pannelli, diventa essenziale anche utilizzare gli elettrodomestici di giorno, quando il sole è alto, così da sfruttare l’energia prodotta senza dipendere dalla rete elettrica.

Come richiedere il bonus fotovoltaico e scontare il 50% del prezzo

Per incentivare l’adozione di sistemi fotovoltaici, è ancora disponibile il Bonus Casa, o bonus Ristrutturazione, fino al 31 dicembre. Questo aiuto consente di ottenere una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico residenziale. Ne possono beneficiare sia i proprietari di singole unità abitative sia i condomìni per le parti comuni e prevedono una detrazione che si applica a impianti fotovoltaici installati su tetti, balconi e facciate, inclusi sistemi di accumulo.

Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e per poter accedere al fondo è necessario fornire un bonifico parlante, in cui sono specificati i dati del beneficiario e la causale del pagamento, ma anche un certificato redatto da un professionista abilitato deve attestare i requisiti tecnici dei lavori eseguiti. Infine, è necessario presentare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), al fine di certificare l’efficienza energetica dell’immobile. Tutta la documentazione va inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, trasmettendo anche la scheda tecnica dell’impianto.