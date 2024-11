Il Paradiso delle Signore, Clara è ancora divisa tra due fuochi: costretta a prendere la decisione più difficile

Nuove anticipazioni sui prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore: una volta è in arrivo per la giovane Clara.

Il personaggio di Clara si è sempre trovato alle prese con delle decisioni molto difficili, sia dal punto di vista lavorativo che personale.

In passato si è ritrovata a dover nascondere a suo zio Don Saverio la sua passione per la bicicletta, salvo poi fare il suo esordio anche tra i professionisti ed a livello internazionale.

Dal punto di vista privato non è andata di certo meglio per lei che si è vista costretta a nascondere per molto tempo i suoi sentimenti.

In tal senso questa stagione ha preso il via per lei in modo particolare in quanto si è ritrovata divisa tra due fuochi.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni shock

Il personaggio di Clara non è andato in scena per diverse puntate all’inizio di questa stagione in quanto alle prese con la preparazione sportiva in Francia. Di recente però ha fatto ritorno a Milano e si è lasciata andare ad alcune rivelazioni. Tra queste anche una molto personale e che riguarda il suo particolare rapporto con l’allenatore Jerome. A quanto pare tra i due è esplosa una passione non sono professionale ma anche fisica.

Una volta tornata in Italia però Clara ha incontrato di nuovo Alfredo ossia il suo primo amore. Un sentimento per lui che ha tenuto però taciuto per mesi in quanto il magazziniere era il fidanzato di Irene, sua amica e coinquilina. Nel corso di questa stagione però le cose sono cambiate e non è finita qui.

La difficile scelta di Clara

Tra Clara e Alfredo il feeling resta forte nonostante l’arrivo a Milano di Jerome. Ma la situazione è a quanto pare destinata a cambiare molto presto. Nel corso dei prossimi episodio, Alfredo comunicherà a Clara una importante novità: il nuovo cambio ha attirato l’attenzione dei professionisti. Per questo motivo chiederà all’amica di aiutarla ed all’inizio la ragazza si dirà disponibile. Anche per questo chiederà a Jerome di annullare un loro impegno.

Le cose però subiranno una svolta clamorosa in quanto, stando alle recenti anticipazioni, all’ultimo minuto Clara deciderà di cambiare di nuovo i suoi piani. Messa di fronte ad una scelta, deciderà di annullare l’impegno preso con Alfredo per poter incontrare Jerome. Tra i due accadrà qualcosa di inaspettato per tutti, che potrebbe cambiare le sorti sentimentali di Clara e influenzare anche il suo ritrovato rapporto con Alfredo.