“È stato lei a volerlo”: Al Bano dopo anni esce allo scoperto | Vomitata tutta la verità sul suo matrimonio con Romina

Il cantante Al Bano ha fatto una inaspettata rivelazione sul suo matrimonio con Romina Power: finalmente tutta la verità.

La coppia formata da Al Bano e Romina Power, nonostante i tanti anni dalla separazione, continuano ad animare ed infiammare il gossip grazie ad alcune nuove dichiarazioni.

In questi anni si è parlato spesso del loro addio ma anche del loro ritorno in quanto i due sono tornati insieme sul palco per esibirsi, prima a Sanremo e poi in tour.

I due dimostrano ancora una certa sintonia e per questo si mormora sempre di un possibile ritorno insieme nonostante la presenza di Loredana Lecciso nella vita del cantante. Proprio questi di recente ha parlato di nuovo del suo rapporto con Romina ed ha fatto una particolare rivelazione.

Al Bano e la storia difficile con Romina

Oggi Al Bano vive una relazione stabile con Loredana Lecciso, madre dei suoi ultimi due figli ossia Jasmine e Al Bano Junior. In passato però ha riempito le pagine di cronaca rosa grazie al suo sodalizio, prima artistico e poi matrimoniale, con Romina Power. I due sono stati sposati dal 1970 al 1999 ed hanno avuto quattro figli ossia Ylenia, tragicamente scomparsa nel 1994, Yari, Cristel e Romina Jr.

Il loro matrimonio è quindi finito da ormai oltre 20 anni ma da sempre aleggia un certo mistero sui motivi. Tra questi vi è uno in particolare su cui si è soffermato di recente anche lo stesso cantante e riguarda un momento molto importante per la coppia ma vediamo cosa ha dichiarato.

La verità di Al Bano

Al Bano si è concesso una lunga intervista al Corriere della Sera per fare il punto sulla carriera e sulla sua vita privata: dal rapporto con Adriano Celentano ai suoi legami con Loredana Lecciso ed appunto la Power. Il cantante ha chiarito la sua posizione in merito alle divergenze con la ex moglie e soprattutto alle accuse di essere all’antica, tradizionalista. Per parlare della situazione, Al Bano ha fatto un riferimento ad una decisione passata della coppia.

In merito ha dichiarato: “Non è vero che fui io a insistere con Romina Power per trasferirci a Cellino, fu lei a volerlo”. Al Bano ha così chiarito di non aver mai imposto niente alla moglie ed al contrario di aver preso quella particolare decisione insieme e per il bene della loro famiglia. Questa è però solo una delle tante frecciatine che negli anni i due si sono lanciati ma che hanno sempre superato così come conferma il loro ritorno sul palco alcuni anni fa.