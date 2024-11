Spesa, con questo trucco frutta e verdura non si rovinano più: basta una mossa | Salvi almeno 200 euro al mese

Lo spreco alimentare è un costo che le famiglie difficilmente possono continuare a gestire, per questo è importante preservare al meglio la spesa.

Fare la spesa oggi non è più solo un’attività di routine, ma un vero incubo per colpa dell’aumento dei prezzi. Ogni prodotto che si mette nel carrello pesa sul bilancio familiare, e sprecare cibo è diventato un lusso che non ci si può più permettere.

Soprattutto la frutta e la verdura, se non conservate correttamente, tendono a deperire rapidamente, aumentando gli sprechi, e le spese inutili.

Nel budget familiare ogni centesimo conta, ed è fondamentale massimizzare la durata degli alimenti freschi, tuttavia, spesso lo stress della routine quotidiana non lascia spazio per pianificare pasti equilibrati.

Così, anche le migliori intenzioni svaniscono di fronte a impegni lavorativi, traffico e imprevisti. Le verdure fresche acquistate finiscono dimenticate, trasformandosi presto in scarti da gettare.

La soluzione al problema

Per evitare che frutta e verdura si rovinino troppo in fretta, è importante adottare alcune strategie semplici ma efficaci. Una delle prime cose da fare è sostituire i classici sacchetti di plastica con quelli di carta che, se opportunamente forati, permettono una migliore circolazione dell’aria, riducendo l’accumulo di umidità che favorisce il deterioramento degli ortaggi.

Un altro trucco utile è rivestire il fondo del cassetto del frigorifero con carta assorbente. La carta, infatti, cattura l’umidità in eccesso e impedisce che le verdure si bagnino, contribuendo a mantenerle croccanti e fresche. Se queste dritte non bastassero, esiste un trucco ancora più potente e, soprattutto, economico che può fare miracoli per il frigorifero.

Ecco cosa inserire nel frigo per mantenere frutta e verdura

La soluzione definitiva per un frigorifero più efficiente e per alimenti sempre freschi è usare una comune spugna da cucina. Basta posizionarla nel cassetto delle verdure per farle assorbire l’umidità in eccesso, mantenendo l’ambiente asciutto e prevenendo la formazione di muffe. Questo metodo non solo aiuta a prolungare la freschezza di frutta e verdura, ma impedisce anche che l’umidità in eccesso comprometta altri alimenti conservati nello stesso scomparto.

Questo piccolo accorgimento, semplice da applicare e dal costo irrisorio, può fare una grande differenza nel tuo quotidiano. Non solo eviterai di buttare via cibo prezioso, ma potrai goderti pasti sani senza la preoccupazione di trovare verdure rovinate o frutta ammuffita. Calcolando il costo medio degli alimenti sprecati ogni mese, il risparmio può arrivare fino a 200 euro.