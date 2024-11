“Sente già un’altra”: Grande Fratello, la concorrente non sa ancora tutta la verità | In casa sta per arrivare un terremoto

Terremoto in arrivo nella casa del Grande Fratello per una gieffina dopo la rivelazione a sorpresa su di un nuovo ingresso.

Le precedenti edizioni del Grande Fratello insegnano: le cose nella casa più spiata d’Italia possono sempre cambiare da un momento all’altro. Questo succede soprattutto quando ci sono in vista dei clamorosi nuovi ingressi.

In tal senso ci sono delle grandi novità in arrivo per il grande pubblico, tutti gli inquilini ma per una concorrente in particolare potrebbe scatenarsi un vero e proprio terremoto.

In casa sta infatti per fare il suo ingresso un personaggio fondamentale per una dinamica appena innescata. Questa persona però potrebbe fare il suo arrivo con un pesante segreto da nascondere.

Grande Fratello, nuovo terremoto in arrivo

Le dinamiche nella casa più spiata d’Italia non smettono mai di stupire, non solo il pubblico ma anche tutti gli inquilini. Proprio in questi giorni alcuni nuovi ingressi hanno cambiato ancora le carte in tavola e non è del tutto finita qui. Nel corso delle prossime puntate infatti ci saranno nuovi stravolgimenti e per i protagonisti di questa storia potrebbero arrivare nuovi colpi di scena.

In casa sta per arrivare un concorrente in grado di cambiare ancora una volta il clima e far divenire l’aria ancora più tesa. Ma non solo perché il nuovo inquilino potrebbe nascondere un segreto in grado di scatenare un terremoto e cambiare il percorso di una concorrente in particolare ossia Federica Petagna.

Federica non sa ancora tutta la verità

La giovane napoletana, dopo l’esordio televisivo nel cast di Temptation Island, ha fatto il suo arrivo nella casa più spiata d’Italia. Sette giorni dopo ha fatto il suo ingresso nel noto reality di casa Mediaset anche Alfonso ossia il suo ex. La loro storia è finita proprio dopo il reality della De Filippi e lei ha intrapreso una nuova conoscenza con Stefano ossia uno dei tentatori. Proprio lui dovrebbe entrare in casa nelle prossime ore.

Il suo arrivo non solo rischia di scatenare la reazione di Alfonso, ancora geloso ed innamorato della ex, ma potrebbe nascondere un segreto. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha infatti sottolineato: “Ma adesso Stefano farà quello innamorato di Federica o dirà che fuori sente già un’altra persona?”. A quanto pare quindi il tentatore potrebbe avere già una nuova relazione di cui Federica è però all’oscuro. Una verità che potrebbe venir fuori e cambiare ancora una volta la dinamica di questa storia.