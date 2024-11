Diletta Leotta beffata, chi conosce bene il gioco ha già risolto l’enigma: svelata chi è la talpa di questa edizione

Il mistero di Diletta Leotta e La Talpa potrebbe essere già stato risolto: ecco il nome di chi sta giocando alle spalle degli altri.

Dopo anni di attesa è finalmente tornato in onda il reality de La Talpa, affidato questa volta alla giornalista Diletta Leotta in occasione del suo debutto come conduttrice.

Il reality ha già accesso l’interesse di una nutrita fetta di telespettatori che hanno già formulato delle ipotesi. L’obiettivo di tutti, concorrenti compresi, è infatti quello di scoprire chi è la talpa di questo gioco. Si tratta di riconoscere chi proverà a rendere la vita difficile agli altri giocatori e fare perdere loro il montepremi.

Non è semplice risolvere questo enigma visto che gli indizi sono ben nascosti ma qualcuno sostiene di aver già risolto il mistero dopo una sola puntata.

L’enigma de La Talpa

Questa nuova edizione de La Talpa ha preso il via da una sola settimana ma già tutti sono alla ricerca di indizi utili a risolvere il mistero. In tal senso è stata formulata già una prima ipotesi dai concorrenti ed è andata in onda anche la prima eliminazione. Nulla di fatto quindi, almeno per quanto riguarda i concorrenti in gioco. Tra il pubblico infatti c’è chi sostiene di aver già risolto l’enigma.

Nel dettaglio si tratta di un ex concorrente che ha preso parte proprio allo stesso reality. Questi quindi conosce bene le dinamiche del gioco ed anche come viene scelta la talpa da parte degli autori. Un meccanismo che sembra complesso ma in realtà la scelta è bene precisa e viene fatta sulla base di una caratteristica in particolare ma vediamo quale.

Ecco chi è la talpa

Chi conosce bene questo reality è Franco Trentalance, storica talpa della terza edizione. Questi ha rilasciato una nuova intervista a Fanpage per parlare proprio della nuova edizione in onda sulle reti Mediaset. Immancabile la domanda su chi secondo lui potrebbe essere la talpa ed in merito ha sottolineato di avere pochi dubbi sul concorrente da tenere in osservazione: “Lucilla Agosti”.

L’ex vincitore ha anche spiegato perché secondo lui è proprio l’attrice la prima indiziata: “La Talpa deve essere una persona di discreta intelligenza e con un carattere forte abbastanza da reggere la pressione e lei queste caratteristiche le ha. Tra l’altro sarebbe la prima Talpa donna”. Una strategia ben precisa quindi ci sarebbe dietro la scelta degli autori che in passato per questo motivo hanno scelto lui. Non resta che attendere il proseguo del reality per scoprire se l’enigma è stato risolto.