Salute, se ti svegli sempre stanco è colpa di questo errore: lo fai tutte le sere ma il rischio è altissimo

Dormire bene è essenziale per vivere meglio, ma quanti sottovalutano l’importanza di un riposo di qualità?

Le ore trascorse a letto sono fondamentali per rigenerare mente e corpo, infatti durante il sonno, il cervello processa le informazioni accumulate durante la giornata, consolidando ricordi e rafforzando le connessioni neuronali.

Anche il sistema immunitario lavora intensamente, aumentando le difese contro virus e batteri. Non è un caso che, dopo una notte di sonno profondo, ci si svegli con più energia e prontezza mentale.

Inoltre, un riposo corretto è legato all’equilibrio ormonale, poiché ormoni come il cortisolo e la melatonina regolano i ritmi circadiani, influenzando lo stato di veglia e sonnolenza.

La mancanza di sonno, d’altro canto, può alterare questi ritmi, causando stress, irritabilità e persino un aumento del peso corporeo, poiché stimola la produzione di grelina, l’ormone che stimola l’appetito.

Ogni giorno fai un errore madornale

Ma c’è un dettaglio che potrebbe vanificare tutti gli sforzi per migliorare la qualità del sonno: bere troppa acqua prima di dormire. Sì, l’idratazione è fondamentale per il corpo, ma farlo nel momento sbagliato può compromettere i benefici del riposo notturno. Bere grandi quantità d’acqua prima di coricarti può portarti a svegliarti più volte durante la notte per andare in bagno, spezzando i cicli del sonno.

Questa condizione, chiamata nicturia, non solo interrompe il riposo, ma può causare un senso di stanchezza persistente al risveglio. Il sonno è composto da diverse fasi, tra cui quella REM, durante la quale avviene la riorganizzazione delle funzioni cerebrali. Ogni volta che ci si sveglia, il corpo deve “ricominciare” il ciclo, senza mai raggiungere le fasi profonde e rigeneranti.

Migliora il tuo riposo in una semplice mossa

Svegliarsi continuamente può inoltre aumentare il rischio di disturbi dell’umore, irritabilità e difficoltà di concentrazione durante il giorno. Per le persone anziane, la nicturia rappresenta un problema ancora più serio, aumentando il rischio di cadute notturne.

Per evitare questi disagi, il consiglio degli esperti è di distribuire l’assunzione di liquidi durante tutta la giornata, limitandola nelle ore serali, infatti bere l’ultimo bicchiere d’acqua uno o due ore prima di andare a dormire è una buona abitudine che ti permette di mantenerti idratato senza compromettere il sonno. In più, ricorda anche di curare l’ambiente in cui dormi, creando una stanza fresca, silenziosa e buia. Se hai difficoltà ad addormentarti, prova a creare una routine serale rilassante, evitando l’uso di dispositivi elettronici almeno un’ora prima di andare a letto.