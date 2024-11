Spesa alimentare, il trucco per risparmiare ce l’hai sul balcone: con queste piante non spendi più un euro

Uscire dal supermercato diventa sempre più un incubo, soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Fortunatamente, esiste una strategia per risparmiare senza rinunciare alla qualità degli ingredienti.

Il costo della spesa sembra aumentare in modo inarrestabile e molte famiglie faticano a seguire una dieta equilibrata.

Frutta, verdura e alimenti freschi, infatti, pur essendo essenziali per una buona salute, hanno costi spesso proibitivi che rendono difficile mantenere una buona alimentazione senza incidere anche di molto sul bilancio familiare.

Con la crisi economica e le necessità sempre crescenti dei nuclei familiari, sono aumentati i consumatori che scelgono il discount o i mercati rionali per risparmiare, ma esiste una soluzione alternativa che si sta rapidamente diffondendo, che può essere ideale da posizionare nel balcone o nei piccoli spazi della casa.

Questa pratica, oltre a ridurre i costi, permette di avere ingredienti freschi e ricchi di nutrienti sempre a portata di mano.

Come risparmiare sulla spesa

Oltre al discount e al mercato cittadino, le persone hanno cominciato ad apprezzare un modo tutto nuovo di procurarsi gli ortaggi, ovvero la coltivazione in balcone o in casa. Questa pratica, ovviamente presente da sempre nella storia dell’uomo, si era persa a causa dei ritmi sempre più frenetici della vita, che non permettono alle persone di dedicarsi alle arti più antiche.

Coltivare in casa piante alimentari è un’ottima soluzione per chi desidera avere a portata di mano ingredienti freschi e risparmiare sulla spesa. Anche con spazi limitati, come un balcone o un angolo ben illuminato, è possibile realizzare un piccolo orto urbano che non solo aggiunge bellezza e verde alla casa, ma contribuisce al benessere e all’autosufficienza.

Ortaggi gratis con un po’ di costanza

Iniziare è semplice e non richiede grandi investimenti, infatti un po’ di terriccio, vasi o contenitori adatti, e un angolo soleggiato sono tutto ciò che serve. Tra le piante più utili compaiono i micro ortaggi, che sono ideali per chi ha poco spazio e vuole iniziare a coltivare in casa. Con un piccolo contenitore e un angolo soleggiato, è possibile coltivare varietà nutrienti come ravanello, senape e cavolo cappuccio, che contengono fino a 40 volte più vitamine rispetto alle piante mature. Alternativamente, si possono coltivare basilico, rosmarino e prezzemolo, che vanno collocati in piccoli vasi e con una buona esposizione alla luce.

Anche la frutta è perfetta per essere coltivata in vaso, gli agrumi nani, per quanto riguarda le verdure invece, si possono scegliere pomodori, peperoni e insalate si prestano alla coltivazione indoor, soprattutto durante i mesi più freddi. Le insalate, in particolare, possono essere raccolte foglia per foglia, garantendo un raccolto continuo e a chilometro zero. Con l’approccio giusto, un piccolo orto domestico può fornire verdure fresche per tutta la stagione.