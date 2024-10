Auto, se vuoi comprarla occhio alle truffe: perdi migliaia di euro in un attimo | Questi dettagli non possono mentire

Acquistare un’auto usata sembra spesso una grande occasione, ma dietro quella che appare come una scelta vantaggiosa, potrebbero nascondersi delle insidie capaci di farti perdere un sacco di soldi. Occhi ben aperti, perché ci sono dettagli che non puoi ignorare.

Comprare un’auto, che sia nuova o usata, è sempre un investimento importante e quando si sceglie un’auto usata, la tentazione di risparmiare può essere forte, ma non bisogna dimenticare che ci sono dei rischi. Spesso purtroppo, le auto di seconda mano possono nascondere difetti o problemi che non sempre emergono a una prima occhiata.

Uno dei problemi più comuni è il chilometraggio falsificato, infatti purtroppo, è ancora una pratica diffusa quella di “taroccare” il contachilometri per far sembrare che l’auto abbia percorso meno chilometri di quelli effettivi. Questo può farti credere di star comprando un’auto in condizioni migliori di quelle reali, chiedendoti molti più soldi del necessario.

Molti venditori trascurano o addirittura nascondono eventuali problemi meccanici, tanto che un veicolo apparentemente in ottime condizioni potrebbe rivelarsi un incubo una volta che inizi a usarlo, per questo motivo, è sempre una buona idea portare con te un meccanico di fiducia quando vai a vedere l’auto.

Occhio ai dettagli quando acquisti un’auto

Quando valuti un’auto usata, ci sono alcuni dettagli che possono dirti molto di più di quello che il venditore ti racconta, come ad esempio gli interni, che sono un ottimo indicatore. Il volante è uno dei primi posti dove guardare, poiché se è troppo consumato o lucido, potrebbe indicare che l’auto ha percorso molti più chilometri di quelli dichiarati. Anche leva del cambio e pedali sono spie di un uso intenso, perciò se sembrano troppo usurati o, al contrario, stranamente nuovi, potrebbe esserci sotto qualcosa.

Non dimenticare di dare un’occhiata anche ai sedili, i cui tessuti logori o segni di usura sui bordi dei sedili possono raccontare la vera storia dell’auto. Un’auto con pochi chilometri non dovrebbe avere segni così evidenti.

Non solo interni, anche la carrozzeria va esaminata a fondo

Un altro dettaglio importante è il controllo delle centraline elettroniche. Nelle auto più moderne, queste centraline tengono traccia di diversi dati, tra cui chilometri percorsi e ore di funzionamento. Se i numeri non tornano o ci sono segni di manomissioni sul cruscotto, come viti smontate o graffi, è meglio lasciar perdere e cercare un’altra auto.

Infine, verifica bene anche il motore e la carrozzeria. Se ci sono segni di ruggine, perdite d’olio o parti che sembrano riparate male, potrebbe essere il segnale che l’auto ha avuto un incidente o è stata trascurata. Non aver paura di fare tutte le domande del caso, e se qualcosa non ti convince, è meglio cercare altrove.