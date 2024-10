Benzina, gli aumenti sono spaventosi: se presenti questa carta al benzinaio risparmi 500 euro | Portala con te

Negli ultimi giorni, il caro benzina è tornato a far preoccupare milioni di automobilisti italiani, comprendendo sia le famiglie che i lavoratori che per spostarsi sono obbligati ad usare il proprio mezzo privato.

I prezzi alla pompa continuano a salire vertiginosamente, tanto che il costo del carburante ha raggiunto cifre record, mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie e delle imprese. La situazione è aggravata dalla proposta di un ulteriore aumento delle accise sul diesel, una mossa che rischia di rendere ancora più pesante il carico economico di chi utilizza veicoli diesel, storicamente preferiti per il loro risparmio in termini di consumi.

Questo rincaro è dovuto a una serie di fattori combinati, infatti da un lato, ci sono le scelte governative di aumentare le accise per reperire fondi da destinare ad altre voci di bilancio. Dall’altro, il contesto geopolitico instabile, soprattutto a causa delle tensioni internazionali e della crisi delle risorse energetiche, ha causato un aumento dei costi delle materie prime, tra cui petrolio e gas naturale.

Inoltre, la situazione climatica incostante, con periodi di freddo intenso seguiti da caldi anomali, ha inciso ulteriormente sulla domanda e sull’offerta di energia.

Bonus carburante: come ottenere lo sconto

Tutto ciò ha effetti negativi direttamente sui cittadini, che vedono lievitare non solo le bollette energetiche ma anche il costo dei trasporti, creando una situazione in cui ogni aspetto della vita diventa sempre più costoso. Con i rincari che colpiscono beni di prima necessità come alimenti, benzina, gas e persino le tasse, è sempre più difficile trovare margini di risparmio.

Fortunatamente, esistono alcune agevolazioni statali che vengono in aiuto delle famiglie, alcune però sono limitate solo a una fascia di popolazione specifica. Il bonus carburanti ad esempio, può essere utilizzato per ridurre il costo della benzina e del diesel, tuttavia ora rientra in un sostegno più generale, utile per alleviare i rincari generali.

Carta Dedicata a Te: un aiuto per le famiglie

Uno degli strumenti più utili è la Carta Dedicata a Te, una misura promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), in collaborazione con INPS, ANCI e Poste Italiane. Questa carta prepagata, del valore di 500 euro, è pensata per sostenere le famiglie in stato di bisogno, consentendo loro di acquistare beni di prima necessità, tra cui carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Non tutti possono accedere a questa misura: la Social Card Dedicata a Te è riservata a famiglie con almeno 3 componenti e un ISEE 2024 inferiore ai 15.000 euro. Inoltre, chi ne ha beneficiato nel 2023 potrà ricevere una ricarica automatica, mentre i nuovi beneficiari dovranno ritirare la carta presso gli Uffici Postali, seguendo le indicazioni fornite dall’INPS.