Risparmio, la regola d’oro ti regala 5000 sul conto corrente ogni anno: ormai la seguono tutti

Il caro prezzi ha colpito duramente le famiglie italiane, costringendole a pagare spesso degli importi elevati e privandosi anche degli acquisti più basilari. In pochi sanno che esiste una strategia d’effetto che consente di creare un fondo da ben 5mila euro.

Sopravvivere con uno stipendio basso è una sfida per molte persone, soprattutto per chi ha a che fare con contratti di lavoro poco stabili e sottopagati. L’inflazione e i rincari dei beni di prima necessità, hanno causato una diminuzione costante della capacità di acquisto e proprio per questo è fondamentale adottare una strategia finanziaria che consenta di fronteggiare le emergenze senza compromettere il proprio stile di vita.

Per creare un fondo di emergenza non serve rinunciare agli sfizi e a una vita felice, infatti in poche mosse è possibile creare un piccolo gruzzoletto essenziale per affrontare imprevisti come spese mediche, riparazioni domestiche o, in situazioni più gravi, la perdita del lavoro.

Quest’ammontare di denaro funge da cuscinetto, offrendo una rete di sicurezza finanziaria che riduce lo stress e l’ansia associati a queste eventualità. Per risparmiare, è necessario avere una buona programmazione dei soldi a disposizione.

Cos’è la regola del 50/30/20?

Una delle strategie più semplici ed efficaci per gestire le proprie finanze è la regola del 50/30/20. Questa formula prevede di destinare il 50% del reddito alle necessità (affitto, bollette, cibo), il 30% a spese discrezionali (cena fuori, viaggi, hobby) e il 20% al risparmio e agli investimenti. Applicando questa regola, è possibile mantenere un equilibrio tra il risparmio per il futuro e il godimento del presente.

Per avere un’idea più chiara sul potenziale di questo metodo, è possibile creare un piccolo esempio tenendo conto dello stipendio medio riferito dall’ISTAT.

Come ottenere 5mila euro sul conto a fine anno

L’importo medio che una famiglia è in grado di guadagnare dal proprio lavoro si attesta sui 28.865 euro all’anno, ossia circa 2.405 euro al mese. Utilizzando il metodo 50-20-30, è possibile suddividere questo reddito in tre categorie:

50% per le spese essenziali ( 1.202,50 euro ), che comprendono affitto o mutuo, bollette, cibo e altre necessità quotidiane.

), che comprendono affitto o mutuo, bollette, cibo e altre necessità quotidiane. 30% per le spese discrezionali ( 721,50 euro ), che possono essere utilizzati per il tempo libero, viaggi, hobby e altre spese non essenziali.

), che possono essere utilizzati per il tempo libero, viaggi, hobby e altre spese non essenziali. 20% per il risparmio (481 euro), che andrà a creare il fondo di emergenza. Con questa cifra, è possibile iniziare a costruire un capitale utile per affrontare eventuali imprevisti. Seguendo questo schema, a fine anno si può arrivare ad accumulare una bella cifra, ovvero:

481 euro/mese × 12 mesi = 5.772 euro.