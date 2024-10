Over 60, 2000 euro subito sul conto corrente: questi soldi del Governo te li meriti tutti | La pensione raddoppia

I pensionati stanno vivendo un periodo particolarmente difficile per le proprie tasche, tuttavia con questi aiuti dello Stato, è possibile tirare un sospiro di sollievo.

Le pensioni, oggi più che mai, non riescono a tenere il passo con l’aumento del costo della vita e nonostante gli adeguamenti periodici, in molti casi il potere d’acquisto resta insufficiente a garantire una vita dignitosa.

Il costo dell’energia e delle necessità quotidiane continua a salire, mettendo in difficoltà le famiglie, in particolare quelle con redditi fissi come le pensioni. Le associazioni dei consumatori sono preoccupate e da tempo lanciano allarmi sulla condizione critica in cui vive questa fascia di popolazione.

Proprio per questo motivo lo Stato ha attivato una serie di bonus destinati agli over 60, alcuni dei quali si basano sul reddito, mentre altri richiedono solo di aver superato una certa età. Il vantaggio è che molte di queste misure possono essere cumulate, garantendo un aiuto concreto a chi ha difficoltà economiche.

Quali sono gli aiuti per gli over 60?

Tra le agevolazioni principali c’è l’assegno di inclusione, pensato per chi ha un Isee non superiore ai 9.360 euro. Questa misura sostituisce il Reddito di Cittadinanza e offre un aiuto economico alle famiglie con almeno un componente che abbia più di 60 anni. Tra i requisiti, oltre al reddito, è necessario risiedere in Italia e rispettare specifiche condizioni familiari.

Un altro strumento utile è la carta acquisti destinata agli over 65 con un Isee inferiore ai 6.788,61 euro. Con questa carta, che viene ricaricata ogni due mesi con un importo di 80 euro, è possibile acquistare beni di prima necessità come alimenti e farmaci, oltre a poter pagare le bollette. Gli ultrasessantenni possono anche beneficiare di sconti sui trasporti, le cui riduzioni variano a seconda della compagnia di trasporto regionale.

Tutti i bonus disponibili

Per chi ha più di 75 anni, lo Stato prevede l’esenzione dal canone Rai, a condizione che l’Isee familiare sia inferiore agli 8mila euro, rappresentando vantaggio importante, soprattutto se sommato agli altri bonus disponibili. Per ottenere l’esenzione basta fare una domanda, che rimane valida fino a quando non cambiano i requisiti di reddito.

Infine, per chi si avvicina alla pensione, c’è la possibilità di sfruttare l’isopensione, una misura che permette di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro fino a 7 anni prima. Questa agevolazione, valida fino al 2026, è riservata a chi ha maturato almeno 20 anni di contributi. Inoltre, gli over 80 possono usufruire del bonus badante, che offre esoneri contributivi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato per assistenza.