Nella sua vita c’è l’ex: Lavinia Mauro, la notizia ha lasciato tutti senza parole | Sono tornati di nuovo insieme

Clamorosa indiscrezione lanciata in queste ore con protagonista l’ex tronista Lavinia Mauro: torna l’ombra dell’ex.

Nel corso delle tante edizioni di Uomini e Donne andate in onda, il pubblico ha imparato a conoscere diversi protagonisti. Alcuni hanno conquistato subito il favore dei telespettatori mentre altri hanno impiegato tanto tempo e fatica per farsi conoscere fino in fondo.

Tra questi troviamo anche Lavinia Mauro il cui percorso nel dating show non è stato sempre semplice. All’inizio infatti la ragazza si è ritrovata a dover fare i conti con alcuni attacchi di panico che la portavano spesso ad interrompere le esterne. Con il passare del tempo ha poi preso sempre maggiore confidenza ed ha portato a termine il suo percorso.

La tronista ha scelto di lasciare lo studio con il corteggiatore Alessio Corvino. Le cosa tra i due non sono però finite bene ma in queste ore è arrivato il colpo di scena.

Uomini e Donne, la scelta di Lavinia Mauro

Lavinia ed Alessio sono stati insieme per circa un anno dopo la scelta. Spesso si sono mostrati affiatati sui social durante alcune vacanze insieme, eventi, shooting ma anche durante la vita quotidiana. Poi qualcosa è cambiato tra di loro e tutti hanno notato un netto distacco. I due non hanno mai spiegato bene i motivi della rottura e per un certo periodo qualcuno ha anche ipotizzato un ritorno di fiamma.

Anche questa ultima speranza sembrerebbe però essersi sciolta come neve al sole. Lavinia e il suo ex corteggiatore non sono a quanto pare tornati insieme, non hanno trovato una soluzione ai loro problemi. Inoltre in queste ore si è aggiunto un tassello ulteriore a questa storia e riguarda proprio Corvino.

La segnalazione su Alessio Corvino

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato su Instagram una segnalazione ricevuta in privato. Nei messaggi in questione si legge: “Deia ma Corvino è tornato con la ex. Lo sanno tutti, perché non dirlo?“. Secondo alcuni la ex in questione potrebbe essere Lavinia mentre per altri si tratta della storica ex fiamma del corteggiatore la cui identità resta però avvolta nel mistero.

Corvino sembrerebbe essere stato visto più volte con la ragazza in questione che fa ancora parte del suo giro di amici. Anche durante il trono vi erano state alcune segnalazioni e proprio gli amici in comune erano stati la giustificazione del corteggiatore. A quanto pare però tra i due potrebbe essersi riaccesa la fiamma di un tempo e Alessio potrebbe essersi riscoperto innamorato di lei.