Bocciata ai provini: l’ex allieva di Amici non è nel cast della nuova edizione | L’insegnante non ha mantenuto la promessa

Una nota ex allieva di Amici è stata eliminata ai provini e non ha più fatto il suo ingresso nella scuola: le sue parole.

Dopo mesi di attesa ha finalmente preso il via la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Gli insegnanti hanno scelto, dopo una serie di provini, quali ballerini e cantanti avranno la possibilità di mettersi in gioco per realizzare un sogno.

Il pubblico ha quindi già visto gli allievi esibirsi e molti hanno notato alcune scelte particolari dei vari coach. Alcuni non si aspettavano di vedere un’allieva di latino nella squadra della Celentano. Mentre altri non hanno apprezzato la scelta di inserire due cantanti tiktoker già famosi.

Infine qualcuno si è chiesto che fine avessero fatto due allieve della scorsa edizione a cui era stata promessa la possibilità di un banco. Proprio una di loro in queste ore ha rotto il silenzio.

Un caso strano ad Amici

Lo scorso anno due allieve hanno fatto il loro ingresso nella scuola solo a fine gennaio e quindi a poche settimane dal via del serale. Per questo motivo gli insegnanti le hanno viste esibirsi davvero poco e quindi hanno scelto di non portarle in squadra. Allo stesso tempo, essendo arrivate all’ultimo minuto a causa delle stesse insegnanti, era stata promessa loro la possibilità di potersi ripresentare a settembre.

Il mese di settembre è poi arrivato ma in studio il pubblico non ha visto nessuna delle due e stiamo parlando delle cantanti Kia, scelta da Lorella Cuccarini, e di Nahaze, allieva di Anna Pettinelli. Ad entrambe era stata quindi fatta una promessa non mantenuta a quanto pare ed è stata proprio Nahaze che sui social ha spiegato come sono andate le cose.

Amici, le parole di Nahaze

Subito dopo la messa in onda della prima puntata del talent, diversi fan hanno scritto alle due cantanti per sapere come mai non erano in studio. La cantante Nahaze ha esordito con un secco: “È andata così“. Inoltre l’ex allieva ha spiegato di essersi presentata ai provini ma di non aver superato l’ultimo step previsto. I suoi fan hanno sottolineato come si tratti di una vera ingiustizia sia da parte degli insegnanti che degli autori.

La cantante dal canto suo ha sottolineato di voler prendere quanto accaduto come uno stimolo: “Mi impegnerò il triplo fuori“. Senza dubbio un retroscena che infiamma ancora di più la polemica che da giorni una parte di pubblico porta avanti a seguito delle scelte fatte dal corpo insegnanti della scuola.