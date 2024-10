Guadagna soldi facilmente con il tuo smartphone, scarica queste app e il gioco è fatto: lavorare non ti serve più

I lavori digitali hanno preso sempre più piede negli ultimi anni, rendendo lo smartphone un vero e proprio strumento professionale diffuso e apprezzato da molti lavoratori.

Questo cambiamento offre una vasta gamma di opportunità che possono allontanare la necessità di seguire i percorsi tradizionali, che comprendono lo stare dietro una scrivania dalle 9 alle 5 del pomeriggio. Questo tenore di vita è ormai infatti superato da un più dinamico mondo digitale.

Grazie alla diffusione degli smartphone di ultima generazione, il mondo delle applicazioni si è trasformato sempre più, rendendo il telefono una fonte di guadagno quasi senza eguali. Con pochi passaggi è infatti possibile accedere a dei lavori e delle mansioni che fino a pochi anni fa risultavano inaccessibili o addirittura impensabili.

Le app presenti nel marketplace rappresentano un metodo molto efficace per connettersi rapidamente con i bisogni dei clienti e delle aziende, perciò attraverso delle piccole azioni, come la vendita, l’investimento o lo svolgimento dell’attività fisica, è possibile guadagnare denaro ovunque ci si trovi e in ogni momento della giornata.

Come guadagnare facilmente con lo smartphone?

Tra le app più amate che consentono di guadagnare un bel gruzzoletto compaiono Poll Pay e Toluna, che offrono l’occasione di partecipare a dei sondaggi a pagamento che possono essere convertiti in buoni regalo digitali per i principali eCommerce e negozi.

Vinted è la seconda applicazione a disposizione, perfetta per vendere oggetti di seconda mano che non si usano più, caricando annunci con foto, descrizioni e prezzi. Anche Sweatcoin è una soluzione interessante per chi cerca un’entrata extra poiché scambia i passi giornalieri con una valuta virtuale che può essere utilizzata per ottenere prodotti e servizi.

Le migliori applicazioni per smartphone

Successivamente compare Trading 212, che permette di comprare e vendere azioni o cripto dallo smartphone grazie all’interfaccia semplice e intuitiva. Alternativamente, se si hanno competenze particolari che rientrano, ad esempio, nel mondo della scrittura, grafica o programmazione, si potrà guadagnare in modo flessibile anche per lunghi periodi iscrivendosi a Fiverr e creando una piccola cerchia di clienti, anche internazionali.

Preply è l’applicazione che consente di insegnare cose nuove agli abbonati, comprendendo competenze di lingua, matematica o musica, stabilendo in autonomia i costi e le disponibilità. Infine, una delle più famose app è di sicuro Satispay che, con la sua funzione cashback, permette di ricevere una percentuale di quello che viene speso, accumulando così di volta in volta delle piccole somme che, se unite, formano un risparmio (o guadagno) davvero notevole.