Lavatrice, se non sai come lavare i cuscini questo è il tuo giorno fortunato: io li faccio tornare come nuovi | Il trucco è semplice

Lavare i cuscini in lavatrice sembra una missione impossibile, tuttavia esiste un trucco semplice che li farà tornare come nuovi, senza rovinarli. Il segreto è più facile di quanto si pensi, e grazie a lui non si dovrà più dormire su imbottiture deformate o cuscini ingialliti.

Lavare certi capi può essere un vero incubo, infatti i piumoni si possono rovinare, i vestiti colorati possono perdere tono o si mescolano. Quando non si conoscono le tecniche giuste, il rischio di danneggiare i tessuti è alto. A tutti sarà capitato, ad esempio, di lavare i piumoni che, se non lavati correttamente, possono perdere volume, non isolare più come prima o addirittura deformarsi.

Anche i capi colorati richiedono un’attenzione particolare poiché mescolando i colori o non usando i detersivi adeguati, si rischia di scolorirli o di macchiarsi. I cuscini però sono forse il problema maggiore, tanto che spesso vengono trascurati o addirittura evitati, proprio per la paura di rovinarli in lavatrice.

Questo porta molti a limitarsi a cambiare la federa, trascurando l’igiene interna del guanciale, che tende ad accumulare batteri, polvere e acari col tempo. Se i cuscini non vengono puliti correttamente, rischiano di ingiallire e di perdere forma, risultando meno comodi e meno igienici.

Il trucco per lavare i cuscini alla perfezione

Esistono alcuni trucchi del mestiere che possono davvero cambiare l’esperienza con la lavatrice, rendendo il lavaggio dei cuscini un’operazione semplice e sicura. In molti purtroppo sottovalutano l’importanza di leggere le etichette dei cuscini o il manuale della lavatrice, ma questi due passaggi sono fondamentali per non fare danni.

Le etichette indicano come trattare ogni tipo di tessuto e imbottitura al meglio. I cuscini in poliestere, ad esempio, possono essere lavati a 40°C con un programma delicato, mentre quelli in piuma richiedono più attenzione, come il pretrattamento delle macchie e la scelta di una centrifuga a bassa velocità. Il lavaggio a bassa temperatura, l’utilizzo di un detersivo delicato e la scelta di un ciclo specifico per capi voluminosi possono fare la differenza tra un lavaggio ben riuscito e un guanciale da buttare.

I trucchi per un lavaggio perfetto

Oltre a leggere sempre l’etichetta del cuscino, che rappresenta il primo passo per non commettere errori, è importante pretrattare le macchie con del sapone di Marsiglia o uno smacchiatore delicato prima di inserire i cuscini in lavatrice, per poi usare un programma delicato e una temperatura non superiore ai 40°C, evitando una centrifuga troppo aggressiva.

Anche l’asciugatura corretta dei cuscini è essenziale. E’ importante scegliere un luogo all’aria aperta, ma non sotto il sole diretto, senza appenderli, bensì stendendoli in orizzontale per evitare che si deformino.