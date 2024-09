Energia, addio caro bollette: questi 5 gadget ti salvano il portafoglio | Risparmi centinaia di euro ogni anno

A causa dei rincari delle bollette e dei costi dell’energia, molte persone si sono ritrovate a dover pagare degli importi folli. Fortunatamente, con un piccolo investimento tutto ciò può diventare un incubo molto lontano.

Secondo le associazioni dei consumatori, gli importi delle bollette sono diventati talmente alti da raggiungere la soglia dei 3mila euro annui a famiglia. Una cifra considerevole, soprattutto se relazionata all’importo degli stipendi e al rapporto della disoccupazione, che ancora preoccupa un’intera popolazione.

Per abbassare i costi, le persone hanno cominciato a cercare soluzioni stravaganti, staccando le spine degli elettrodomestici o rinunciando al comfort di una doccia calda, tuttavia esistono dei metodi ben più congeniali che non solo faranno risparmiare, ma permetteranno anche di salvaguardare l’ambiente, evitando gli sprechi energetici.

La tecnologia infatti viene in grande aiuto quando si parla di risparmio energetico, soprattutto considerando che ormai i dispositivi come Alexa o il semplice smartphone, sono presenti e comuni nelle case di tutti.

Come risparmiare sulle bollette? I migliori gadget

Il primo accessorio da includere in casa per poter abbattere i consumi è la valvola termostatica smart, che consente in pochi istanti di sostituire le classiche valvole termostatizzabili standard presenti nei termosifoni, creando una rete più connessa e più smart. In questo modo, si potrà facilmente gestire il calore all’interno di casa tramite applicazione, Google Assistant, Alexa o Apple HomeKit.

Un altro dispositivo particolarmente utile è il Google Nest, una vera centralina connessa che, tramite il display, permette di controllare tutti i parametri e le regolazioni di casa. Da qui è possibile impostare l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento, o lasciare che impari in autonomia dalle abitudini personali della famiglia, variando in base al meteo o dalla presenza di finestre aperte o chiuse.

Cosa non può mancare in casa per risparmiare energia

Successivamente, non possono di certo mancare le lampadine smart, che oltre ad usare una tecnologia innovativa ed efficiente, consentono anche di personalizzare la casa come meglio si preferisce, automatizzandone l’accensione e spegnimento o gestendo l’illuminazione anche tramite la sola voce grazie agli assistenti virtuali.

Infine, un vero accessorio che può fare la differenza è la presa smart. Questo dispositivo, applicabile tra la presa di casa e la spina dell’elettrodomestico, monitora in consumi, dando un’idea precisa dell’energia utilizzata in tutta la casa. Grazie a queste prese, controllabili tramite Android e iPhone, è anche possibile ottenere informazioni sulla tensione, sui costi dell’elettricità e sulla frequenza di rete.