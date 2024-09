Vecchie console, chi ha uno di questi modelli è ricco sfondato: il valore è inestimabile | Trovalo subito

I tesori nascosti in soffitta potrebbero farti diventare ricco in men che non si dica. Alcuni oggetti che sembravano destinati a rimanere nel dimenticatoio oggi hanno un valore inestimabile, soprattutto se si parla di vecchie console.

Chi ha vissuto gli anni ’80 e ’90 sa bene quante ore si trascorrevano davanti a uno schermo, con un joystick in mano e un’intera avventura da affrontare.

Tra sfide, tornei tra amici e serate infinite a cercare di superare quel livello impossibile, le console come il Sega Megadrive o la prima PlayStation sono state compagne inseparabili di molti, tanto che all’epoca, pochi avrebbero immaginato che quegli stessi strumenti di divertimento sarebbero diventati oggetti preziosi per collezionisti appassionati.

Mentre molti giocavano però, alcuni iniziavano già a intravedere il potenziale di certi modelli, come le console rare, edizioni speciali o semplicemente ben conservate, che sono oggi pezzi da collezione ricercatissimi. I più lungimiranti, magari senza saperlo, hanno accumulato negli anni un vero tesoretto, conservando con cura modelli che oggi valgono cifre altissime, soprattutto se sono ancora funzionanti e in buono stato.

Console rare: le più cercate dai collezionisti

Col passare del tempo, molti videogiocatori nostalgici e collezionisti hanno iniziato a cercare pezzi rari da aggiungere alla loro collezione, individuando alcuni modelli, serie e marche che hanno incrementato notevolmente il proprio valore negli anni.

Le console che un tempo sembravano comuni sono ora tra le più ambite sul mercato, soprattutto grazie al fenomeno del retrogaming, che ha reso questi dispositivi veri e propri oggetti imperdibili e pieni di nostalgia. Per questo motivo, collezionisti e appassionati sono disposti a pagare cifre impressionanti per avere alcune console nelle loro mani.

Quale console vale di più?

Tra le console più rare e desiderate c’è il Nintendo 64, soprattutto nella sua versione speciale dedicata a Pikachu, che può raggiungere cifre di oltre 900 euro. Ancora più raro è il 64DD, una periferica del Nintendo 64 venduta esclusivamente in Giappone, che ora può valere tra i 2300 e i 2800 euro.

Anche la prima PlayStation ha una limited edition molto apprezzata, ovvero la “PS1 10 Million Edition”, creata per celebrare le 10 milioni di unità vendute: questa console, oggi, può arrivare a costare ben 7000 euro. Un altro pezzo pregiato è il Game Boy Advance SP dorato a 24 carati, prodotto in edizione limitatissima per celebrare l’uscita di The Legend of Zelda: The Minish Cap. Questa rarissima console, sebbene quasi introvabile, ha un valore stimato di circa 700 euro, con versioni ancora più costose in base alle condizioni.