Bonus per famiglie, l’INPS pubblica finalmente tutte le novità: i dettagli interessano proprio tutti | Controlla il conto

Una piacevole sorpresa sta per arrivare direttamente nei conti correnti delle famiglie italiane.

In Italia i nuclei familiari stanno affrontando una situazione economica sempre più difficile, infatti l’inflazione e l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e le bollette di acqua, luce e gas hanno complicato notevolmente la gestione del budget familiare.

Con i pochi risparmi rimasti bisogna poi considerare che, con l’arrivo della scuola, si aggiungono alla lista delle cose da pagare anche il materiale scolastico, le attività e tutto ciò che riguarda i propri figli.

Secondo gli ultimi dati, mantenere un solo bambino fino ai 18 anni può costare fino a 170 mila euro a famiglia, prezzo che ovviamente aumenta a seconda del numero dei figli.

Per questo motivo, lo Stato da anni interviene attraverso la condivisione di risorse economiche in grado di aiutare le persone più in difficoltà. L’INPS, in particolare, gestisce le richieste e i pagamenti di uno dei più grandi aiuti destinati a chi ha figli: l’assegno unico.

Il successo dell’assegno unico in Italia

I bonus erogati dallo Stato attraverso l’INPS si sono rivelati fondamentali per molti. Tra assegni familiari, bonus bebè e sussidi per l’istruzione, questi aiuti contribuiscono ad alleggerire il peso delle spese quotidiane, offrendo una maggiore serenità economica.

Molti incentivi sono destinati unicamente a chi ha un basso reddito e ISEE, tuttavia l’assegno unico rappresenta una particolarità in quanto riguarda ogni famiglia con figli residente in Italia, e viene assegnato grazie all’invio di una semplice domanda online.

Quando arriva l’assegno unico di settembre?

Secondo quanto riportato dal portale ufficiale dell’INPS, gli aventi diritto al beneficio riceveranno gli accrediti in due date distinte. Nel caso in cui sia stata fatta richiesta di modifica, o il bonus sia stato richiesto per la prima volta, l’importo verrà erogato tra il 20 e il 30 del mese. Se invece l’importo non ha subito variazioni rispetto ai mesi precedenti, l’intervallo di date interessate è quello che va dal 10 al 20 settembre.

In caso di variazioni di ISEE o del nucleo familiare, bisognerà aggiornare la propria condizione direttamente tramite il portale INPS, al quale è possibile accedere tramite SPID, CIE o CNS. Per inviare la domanda è necessario cliccare sul pulsante “Utilizza il servizio” e poi l’opzione “Cittadini“. Infine, si potrà creare una “Nuova domanda” seguendo le indicazioni fornite dal sito.