Poste Italiane ti fa un regalo enorme, col 6% di interessi più investi e più guadagni: le banche stanno già tremando

I piccoli investitori italiani sono sempre in cerca dello strumento più adatto per far fruttare i propri soldi, evitando così che vengano intaccati dall’inflazione.

Una soluzione presente ormai da 100 anni nel panorama economico italiano riguarda i Buoni Fruttiferi Postali, che sono ideali per far crescere i risparmi in modo sicuro. Ciò che spaventa di più le famiglie che vogliono mettere da parte mille, cinque mila o venti mila euro sono i rischi e l’andamento instabile del mercato.

Per questo motivo, Poste Italiane dal 1924 accoglie le preoccupazioni di tutti offrendo un servizio garantito direttamente dallo Stato.

I BFP funzionano esattamente come i titoli di debito emessi dallo Stato, offrendo un rendimento fisso e quindi maturando un capitale che si aggiunge a quello iniziale, subendo una tassazione agevolata.

Le opzioni a disposizione sono numerose, variando non solo la percentuale d’interessi, ma anche la durata e la destinazione d’uso.

Buoni Fruttiferi Postali: quali scegliere

L’elenco dei BFP è piuttosto lungo, infatti negli anni Poste Italiane ha sempre creato nuove soluzioni per soddisfare le esigenze di tutti. A breve termine, è possibile aprire il buono 3 anni plus, che raggiunge il 2% annuo lordo a scadenza, o il buono 3×2, che può essere rinnovato fino a 6 anni, arrivando al 2,25% annuo lordo.

Chi vuole investire per un periodo di tempo che supera i 10 anni può affidarsi al buono 3×4, che permette di recuperare la somma impegnata non solo a fine deposito, ma anche a 3, 6 o 9 anni dall’apertura. In ogni caso, con questa scelta l’interesse arriva al 2,5% annuo lordo. Infine, tra i buoni tradizionali, compare anche il buono ordinario che ha una durata di 20 anni e raggiunge un tasso del 2,75% annuo lordo.

Come ottenere il 6% di interesse con i BFP

Nonostante il buono ordinario sia a lunga scadenza, esiste una soluzione che è molto più conveniente, tuttavia può essere attivata solo in un caso specifico. Per raggiungere il 6% di interessi è necessario regalare il buono minorenni ai propri figli o nipoti.

Il funzionamento è piuttosto semplice, una volta raggiunto l’Ufficio Postale o cercato il portale ufficiale online di Poste, è possibile abilitare il Libretto Minori e poi attivarlo sia in forma cartacea che dematerializzata con importi a partire da 50 euro e tutti i suoi multipli. L’importante è il minore non superi i 16 anni e mezzo d’età, perciò è consigliabile approfittare delle nuove nascite, regalando un futuro roseo alle nuove generazioni.