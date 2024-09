Temptation Island, una delle fidanzate al centro dello scandalo: “È stata con mio padre” | Una storia clandestina con un uomo sposato

Scoppia lo scandalo con protagonista una delle attuali fidanzate del format Temptation Island: coinvolto un padre di famiglia.

Una nuova attesissima edizione di Temptation Island ha preso finalmente il via e la risposta del pubblico è stata senza dubbio soddisfacente. Il format ha conquistato i telespettatori ma anche gli utenti social che hanno commentato la puntata minuto per minuto.

Inoltre, la prima puntata e le relative coppie sono state oggetto di discussione anche nelle ore successive. Per esempio su TikTok sono state organizzate delle dirette di gruppo per commentare la prima puntata e proprio nel corso di una di queste è esploso lo scandalo.

Una ragazza ha infatti tirato fuori un clamoroso retroscena su una delle fidanzate che a quanto pare avrebbe avuto una relazione con sui padre.

Scandalo Temptation Island

Sono diverse le coppie di questa nuova edizione del reality che hanno tirato l’attenzione del pubblico a causa non solo di alcuni atteggiamenti ma anche per alcuni racconti fatti. Tra queste troviamo la coppia formata dai napoletani Titty e Antonio con la prima che ha scelto di portare il fidanzato nel format per testare la sua fedeltà. Per i due l’avventura non è cominciata bene in quanto il ragazzo si è lasciato andare ad esternazioni durissime.

Le sue parole hanno ferito profondamente Titty tanto da spingerla a chiedere un falò di confronto immediato. Intanto quanto accaduto e le sue lacrime hanno intenerito le sue compagne ed anche il pubblico ma non una ragazza che durante una diretta ha lanciato pesanti accuse. La giovane ha parlato di una relazione tra Titty e suo padre quando questi era ancora sposato.

Il retroscena su Titty

Una versione che la ragazza ha raccontato in diretta e che ha poi confermato con una storia pubblicata sui social in cui si legge: “Cinque anni fa ha avuto una relazione clandestina con mio padre. Gli ha impedito di sentire me e i miei fratelli. Tutte le lacrime che sta versando in tv…ne deve versare ancora di più, per tutte le volte che lo abbiamo fatto noi”. Stando quindi al suo racconto, la storia con Titty avrebbe messo non solo fine al matrimonio dell’uomo ma avrebbe anche rovinato il rapporto di questi con i figli.

Una storia che secondo la giovane andava raccontata per permettere al pubblico di conoscere la vera Titty. Non è dato sapere se la ragazza deciderà di replicare a questa accusa ma intanto sembra che alcuni suoi parenti siano intervenuti con chiamate che hanno spinto l’accusatrice a lasciare la diretta per rispondere.