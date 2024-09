Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti torna da solo dietro il bancone del tg satirico: tutta la verità sul licenziamento di Greggio

Svelata tutta la verità sull’ultimo giallo con protagonisti Enzo Iacchetti e Greggio in vista della prossima edizione di Striscia la Notizia.

Tra pochi giorni prenderà il via una nuova edizione di Striscia la Notizia, il tg satirico più famoso e longevo di casa Mediaset. Come accaduto nel corso delle ultime stagioni televisive, ancora una volta si alterneranno vari conduttori dietro il famoso bancone.

Ci sarà anche un gradito ritorno ossia quello del conduttore Enzo Iacchetti che si occupa di questo format sin dalla prima edizione, escluse alcune eccezioni. Non è ancora dato da sapere quando farà effettivamente il suo ritorno alla conduzione ma emerge un retroscena su chi sarà il suo compagno.

Una storia che in questi giorni ha fatto rumore in quanto è emersa la clamorosa esclusione di Ezio Greggio ma vediamo come stanno le cose.

Il caso Ezio Greggio

Nei giorni scorsi il portale Dagospia aveva lanciato una clamorosa notizia ossia il licenziamento di Greggio e la sua mancata convocazione in vista della prossima edizione di Striscia. Una novità che ha fatto discutere ed ha animato il popolo dei social con gli utenti che si sono riversati proprio sotto i post del noto conduttore. Dal canto suo Greggio, alle prese con impegni di lavoro e privati, ha trovato il momento per rispondere.

Dopo la notizia di Dagospia era arrivato il portale DavideMaggio a smentire categoricamente questa novità. Secondo il noto portale ci sarebbe stato proprio Greggio al fianco di Iacchetti nel corso della prossima edizione del noto tg satirico. Una nuova rivelazione quindi che a quanto pare il diretto interessato ha confermato ma vediamo cosa ha dichiarato.

Striscia la Notizia, chi ci sarà alla conduzione

Greggio ha deciso di prendere in considerazione il commento di un utente che gli ha esplicitamente chiesto: “Ma è vero che vai via da Mediaset?”. Il conduttore ha subito chiarito come stanno le cose e lo ha fatto con la sua consueta ironia: “Si, me ne vado tra 50 anni“. Con queste parole il diretto interessato ha quindi confermato il suo ritorno in coppia con l’amico e collega dietro il bancone di Striscia.

La nuova edizione prendere il via tra pochi giorni e le prime settimane di messa in onda verranno affidate alla coppia formata dalla conduttrice Michelle Hunziker ed il collega Nino Frassica. Nel corso dei mesi poi ci sarà spazio per altre coppie e tra queste anche quella composta da Greggio e Iacchetti che avranno ancora la loro occasione per conquistare il favore del pubblico di Canale 5.