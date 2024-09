Lino Giuliano verso l’esclusione dal GF: un vecchio amico è pronto a prendere il suo posto | Clima rovente per Signorini

Lino Giuliano rischia di essere escluso dal Grande Fratello e sostituito da un suo vecchio amico: cosa sta succedendo.

La nuova edizione del Grande Fratello non ha ancora preso il via ma ci sono già diverse polemiche con cui fare i conti. La più spinosa vede protagonista Lino Giuliano, volto di una recente edizione di Temptation Island. Questa volta però il ragazzo non è finito nel mirino del pubblico per il suo comportamento nel corso del format.

Il nuovo gieffino è infatti finito al centro della polemica a causa di una sua risposta ad un tiktoker napoletano con all’interno diversi insulti omofobi. Le sue parole hanno scatenato i telespettatori e secondo alcuni esperti potrebbe costargli una clamorosa esclusione dal GF.

Proprio in tal senso Signorini potrebbe quindi cercare un valido sostituto e trovarlo in una vecchia conoscenza dello stesso Lino ma vediamo di chi si tratta.

Grande Fratello: il caso Lino Giuliano

La storia tra Lino e Alessia, finita per decisione della ragazza delusa dai comportamenti del suo compagno con una delle tentatrici, è stata il fulcro della scorsa edizione di Temptation. I due non si sono lasciati bene e il comportamento del ragazzo ha scatenato il pubblico sorpreso anche dalla decisione di Signorini di inserirlo nel cast del suo Grande Fratello. Una partecipazione che Lino ha a quanto pare messo già a rischio.

Gli insulti omofobi sui social nei confronti di Enzo Bambolina potrebbero aver spinto, sia i vertici Mediaset che gli autori del reality, a valutare una sua esclusione. Una decisione che dovrà essere presa presto e allo stesso tempo, in caso di squalifica, bisognerebbe trovare anche un sostituto ed in tal senso è arrivata la candidatura di un altro volto di Temptation ossia Alex Petri.

Lino Giuliano: l’amico Alex si candida

Come Lino, anche Alex ha preso parte alla scorsa edizione di Temptation ed anche per lui il finale si è rivelato essere amaro. Il ragazzo ha infatti messo fine alla sua storia con la compagna dopo averla vista in atteggiamenti intimi con un tentatore. Una storia finita e adesso Alex vorrebbe voltare pagina, magari mettendosi in gioco in un nuovo reality come il Grande Fratello.

Lo stesso Alex ha dichiarato su Instagram in merito al GF: “Mai dire mai. Potrebbe essere un modo per farsi conoscere a 360 gradi. Potrei essere un personaggio scomodo perché non ho filtri. Non mi faccio mettere i piedi in testa”. Petri ha fatto quindi i migliori auguri a Lino ma allo stesso tempo si è candidato per il reality e, considerata la situazione, potrebbe anche rubargli il posto.