Bollette, seguendo questi consigli risparmio 1200 euro all’anno: gli esperti mi hanno salvato il conto in banca

L’inverno è alle porte, e con lui arriva il classico dilemma: accendere il riscaldamento o cercare di resistere per non vedere le bollette schizzare alle stelle?

Con l’addio al mercato tutelato, le famiglie si trovano a dover scegliere tra fornitori e tariffe sempre troppo poco chiare, che non fanno altro che peggiorare la situazione, già critica di suo.

Infatti, quando si sceglie un contratto non basta controllare i prezzi, ma anche tutti i costi legati alla distribuzione dell’energia. In più, l’aumento del costo dell’energia ha trasformato il riscaldamento in un vero e proprio lusso.

Il problema colpisce tutti, ma soprattutto chi vive in case poco efficienti dal punto di vista energetico, che magari è composta da infissi vecchi, caldaie datate e pareti senza isolamento, che sono i principali responsabili delle dispersioni di calore.

Per queste famiglie, ogni grado in più sul termostato significa un aumento incredibile dei costi mensili. Fortunatamente, esistono strategie pratiche e alla portata di tutti per tenere sotto controllo i consumi e, soprattutto, il portafoglio.

I consigli per risparmiare sul riscaldamento

L’ENEA ha stilato un decalogo di consigli per aiutare le famiglie a ridurre i consumi energetici e, di conseguenza, a risparmiare sulle bollette. Grazie a queste attenzioni, si potranno risparmiare parecchi soldi a fine anno, soprattutto se si vive nelle zone più fredde della Penisola.

A conti fatti, chi oggi spende circa 2000 euro l’anno per riscaldare casa, potrebbe ridurre la spesa a 800 euro seguendo il decalogo degli esperti.

Come risparmiare in bolletta

Regolare la temperatura di mandata dell’acqua: grazie alla termoregolazione climatica, è possibile adattare la temperatura dell’acqua alle condizioni esterne. Quando fuori è meno freddo, il sistema riduce la temperatura dell’acqua che circola nei radiatori, permettendo un risparmio energetico significativo. Secondo ENEA, questa regolazione può tagliare i consumi fino al 25% per ogni 10°C di differenza;

grazie alla termoregolazione climatica, è possibile adattare la temperatura dell’acqua alle condizioni esterne. Quando fuori è meno freddo, il sistema riduce la temperatura dell’acqua che circola nei radiatori, permettendo un risparmio energetico significativo. Secondo ENEA, questa regolazione può tagliare i consumi fino al 25% per ogni 10°C di differenza; Mantenere degli impianti: far controllare regolarmente la caldaia e pulire i filtri garantisce non solo un riscaldamento più efficace, ma anche un risparmio immediato sui consumi;

degli impianti: far controllare regolarmente la caldaia e pulire i filtri garantisce non solo un riscaldamento più efficace, ma anche un risparmio immediato sui consumi; Fare attenzione alle abitudini quotidiane: schermare le finestre durante la notte con tapparelle o tende pesanti evita la dispersione di calore, ma allo stesso modo, non coprire i radiatori e non lasciare le finestre aperte troppo a lungo sono accorgimenti che aiutano a mantenere l’ambiente caldo e accogliente;

quotidiane: schermare le finestre durante la notte con tapparelle o tende pesanti evita la dispersione di calore, ma allo stesso modo, non coprire i radiatori e non lasciare le finestre aperte troppo a lungo sono accorgimenti che aiutano a mantenere l’ambiente caldo e accogliente; Investire in tecnologia : installare valvole termostatiche o impianti di riscaldamento di ultima generazione, come le pompe di calore ad alta efficienza, è un investimento che si ripaga nel tempo;

: installare valvole termostatiche o impianti di riscaldamento di ultima generazione, come le pompe di calore ad alta efficienza, è un investimento che si ripaga nel tempo; Check-up energetico dell’abitazione: il controllo effettuato da un tecnico specializzato può rivelare dettagli preziosi su come migliorare l’efficienza energetica.