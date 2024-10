Hacker, milioni di account clonati in tutto il mondo: scopri se hanno anche i tuoi dati | Ci metti 2 minuti

Gli hacker ne sanno sempre una più del diavolo, infatti ora con le nuove tecnologie gli bastano pochi istanti per derubare i dati personali e più sensibili degli utenti.

Oltre ai dati personali, come l’indirizzo, il numero di telefono e i profili social, i malintenzionati riescono a recuperare tutte le informazioni relative ai sistemi di pagamento, comprendendo anche le credenziali per accedere al conto bancario. Una delle fonti di più comuni da cui vengono estrapolate queste informazioni è proprio internet.

Con l’aumento esponenziale dello shopping online e delle transazioni digitali, molte persone si trovano vulnerabili a una serie di attacchi informatici.

Troppi utenti navigano senza consapevolezza dei pericoli che li circondano, come le violazioni dei dati e le truffe online, spesso ignorando i segnali di allerta che contraddistinguono queste azioni.

Questa mancanza di conoscenza può rivelarsi fatale, poiché gli hacker sfruttano questa vulnerabilità per ingannare le vittime, le quali possono essere facilmente manipolate e convinte a fornire di loro spontanea volontà le informazioni personali o a cliccare su link dannosi, aggravando ulteriormente il problema della sicurezza online.

Le truffe più frequenti online

Esistono diverse truffe comuni ma più tra tutte spiccano il phishing e l’ingegneria sociale. Il phishing consiste nell’ingannare gli utenti inducendoli a fornire le proprie credenziali tramite email o siti web falsi che sembrano legittimi, come quelli della banca, della posta o dei maggiori eCommerce, così da convincere le vittime a inserire informazioni personali. Una volta ottenuti, questi dati possono essere utilizzati per accedere a conti bancari o per effettuare acquisti non autorizzati, senza lasciare alcuna traccia.

Nel caso dell’ingegneria sociale, vengono utilizzate tecniche manipolative per persuadere le vittime a rivelare informazioni riservate, generalmente attraverso telefonate o mail, in cui i truffatori si spacciano per rappresentanti di aziende o supporto tecnico, creando un senso di urgenza o paura. Le vittime, colte di sorpresa, possono essere facilmente indotte a condividere password o dettagli personali.

Come proteggere i dati personali?

Se si sospetta di essere stati vittima di un attacco, è bene informare immediatamente la banca riguardo eventuali spese sospette, bloccando ogni tipo di uscita dal proprio conto corrente. In più, è anche necessario cambiare le password, aggiornandole con delle versioni più efficaci.

Per verificare se il proprio account è stato compromesso, si può utilizzare il servizio gratuito online Have I Been Pwned, che consente di controllare se l’indirizzo email è stato coinvolto in fughe di dati, fornendo dettagli su quali informazioni potrebbero essere state esposte.