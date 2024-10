Non hanno mai smesso di sentirsi: Michelle Hunziker ed i messaggi inviati all’ex | Tra di loro non è finita davvero

Retroscena incredibile sulla vita sentimentale della conduttrice Michelle Hunziker: in costante contatto con il suo noto ex.

Dopo anni di gavetta e di piccole e grandi occasioni, Michelle Hunziker è divenuta un volto familiare al pubblico italiano. In particolare da anni è una inamovibile delle reti Mediaset ed in ogni stagione televisiva ha la sua occasione, sia dietro il bancone di Striscia la Notizia, sia al timone di alcuni show in prima serata.

Una carriera quindi ricca, anche di colpi di scena. Così come la sua vita sentimentale che risulta essere da sempre particolarmente movimentata. La conduttrice di origini svizzere ha infatti alcuni ex mariti e compagni molto conosciuti tra il pubblico.

Proprio uno di loro di recente ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare come sono andate ma anche come stanno adesso le cose tra di loro.

La vita sentimentale di Michelle Hunziker

Il primo grande amore di Michelle Hunziker è senza dubbio stato il cantante italiano Eros Ramazzotti. I due si sono anche sposati e dalla loro unione è nata Aurora. I due si sono poi separati ma ad oggi sono ancora molto legati ed affiatati. Successivamente la conduttrice ha conosciuto e si è innamorata dell’imprenditore Tomaso Trussardi. Anche con lui si è sposata salvo poi divorziare ma solo dopo aver dato alla luce altre due bambine, Sole e Celeste.

Dopo la fine di questo secondo matrimonio per la Hunziker sono arrivate alcune frequentazioni che si sono poi rivelate essere delle delusione. Con uno di loro però è a quanto pare ancora in contatto e si tratta dell’ex gieffino e chirurgo plastico, Giovanni Angiolini.

La versione di Giovanni Angiolini

Questi di recente ha rilasciato una breve intervista al settimanale Diva e Donna ed ha parlato proprio della sua storia con la conduttrice svizzera. L’ex gieffino ha definito la loro relazione come divertente ed intensa, arrivata in un momento molto difficile per entrambi. Angiolini ha poi ammesso i motivi legati alla fine della loro storia: “Vite differenti e troppo piene di cose”.

Nessun tradimento e nessun rancore, anzi i due sono ancora oggi in contatto: “Ci mandiamo messaggi di auguri, è sempre un piacere sentirci“. I due si sentono ancora e tra di loro il rapporto non è quindi mai naufragato davvero. In ogni caso sembrerebbe trattarsi di un legame ormai in amicizia anche se gli amori, se sono destinati, trovano sempre il modo di tornare e la stessa Michelle non aspetta altro che innamorarsi di nuovo.