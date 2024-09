Scadenze fiscali, ottobre ne è pieno: il calendario è più confuso che mai | Attenzione a questi giornate di fuoco

Ottobre è arrivato e con lui anche tante scadenze fiscali che non vanno dimenticate. Ecco quali segnare sul calendario.

Le scadenze fiscali rappresentano appuntamenti che non possono essere trascurati, ed è fondamentale prestare attenzione ad alcune date per evitare conseguenze indesiderate, come sanzioni o interessi che potrebbero aggravare ulteriormente le spese previste. Rispettare il calendario delle scadenze diventa essenziale soprattutto per chi gestisce un’attività o esercita una professione particolare.

L’importanza di rimanere aggiornati sulle date e sui pagamenti da effettuare non può essere sottovalutata, infatti esistono tante procedure che vanno tenute sott’occhio, come la dichiarazioni dei redditi, i versamenti IVA, i contributi previdenziali e altri obblighi fiscali richiedono precisione e organizzazione. Dimenticare anche una sola scadenza potrebbe portare alla perdita di benefici fiscali o a pesanti sanzioni. Inoltre, essere puntuali con i pagamenti permette di evitare spiacevoli complicazioni, come richieste di ravvedimento operoso o addirittura avvisi di accertamento.

Pianificare in modo accurato le scadenze fiscali non solo consente di mantenere la situazione sotto controllo, ma aiuta anche a vivere con maggiore serenità, evitando corse affannose dell’ultimo minuto, gestendo al meglio anche le proprie finanze.

Scadenze di Ottobre, a cosa fare attenzione

Le prime scadenze partono dal 15 ottobre. Qui infatti le Associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno effettuato il regime fiscale agevolato, devono annotare l’ammontare i proventi registrati nel mese precedente.

In più, chi ha P.IVA deve registrare le fatture differite che fanno riferimento ai beni consegnati o spediti nel mese precedente, avendo cura di includere in fattura sia la data che il numero di documenti a cui fa riferimento.

Ottobre, attenzione al calendario

Il 16 ottobre arriva il momento del versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori e dipendenti, che hanno lavorato nel mese precedente. A ciò si aggiunge il versamento dell’imposta dovuta per il mese di settembre, tramite F24 o strumento disponibile online sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il 31 ottobre, infine, è l’ultimo giorno in cui è possibile presentare il modello redditi / IRAP del 2024, con riferimento alle imposte del 2023 sia per le Persone Fisiche che per società e associazioni. Per sistemare la propria situazione è necessario inviare la comunicazione telematicamente o tramite una figura specializzata di fiducia. Sempre a fine mese, infine, arriva anche la scadenza per la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari del 2023, ovvero il Mod. 770/2024 Redditi 2023.