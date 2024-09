Investimenti, se vuoi diventare ricco fai come gli esperti: nel 2025 cambi vita totalmente | Punta tutto su di loro

Chi ha almeno una volta desiderato di cambiare vita, può trovare nel 2025 l’anno decisivo della svolta economica. Gli esperti hanno già scelto, infatti, i settori su cui puntare tramite degli investimenti attenti ma sicuri.

Gli investimenti sono diventati una delle strategie più amate anche dai piccoli risparmiatori, infatti benché il mondo della finanza possa essere complesso, la voglia di preservare il proprio patrimonio ha spinto sempre di più le persone a informarsi sulle principali insidie e trappole.

Rischi elevati, mercati volatili e incertezze geopolitiche rendono molto più difficile sapere dove puntare senza correre pericoli, tuttavia anche in questi contesti esistono delle soluzioni stabili che permettono di ottenere buoni rendimenti senza compromettere la propria somma investita in origine.

Ciò che è più importante, in questo caso, è il non agire d’istinto, infatti ogni scelta va ben ponderata, così da costruire un portafoglio equilibrato e capace di affrontare il futuro senza perdite, ma anzi massimizzando i guadagni.

Come costruire un portafoglio equilibrato?

Tra le scelte principali consigliate dagli esperti, non possono mancare gli strumenti finanziari che uniscono sicurezza e rendimento, come ad esempio i titoli di stato a lunga scadenza, che offrono stabilità in un contesto di tassi d’interesse in aumento, o dei corporate bond emessi da aziende solide e ben capitalizzate. Anche il settore immobiliare, e l’acquisto di immobili da destinare ad attività di B&B può rappresentare un rifugio sicuro, soprattutto nelle grandi città con forte crescita economica.

Alcune opzioni inoltre sono considerate ormai “sicure” dagli investitori professionisti. Tra queste compaiono gli ETF settoriali e ai fondi comuni di investimento. Questi strumenti consentono di diversificare su larga scala e di sfruttare le tendenze di crescita dei mercati globali senza esporsi a rischi eccessivi. Puntare su settori come la tecnologia, l’energia rinnovabile e l’assistenza sanitaria diventa quindi quasi una certezza, soprattutto grazie alle loro prospettive di sviluppo.

In cosa investire nel 2025?

Gli ETF sono una scelta vincente per chi vuole ottenere una diversificazione immediata e accedere a mercati in espansione. L’intelligenza artificiale, i semiconduttori e la biotecnologia sono solo alcune delle tematiche che promettono rendimenti elevati.

Per chi preferisce la solidità del reddito fisso, i corporate bond offrono buoni rendimenti, specialmente se emessi da società con rating elevato. Titoli di stato a medio-lungo termine, infine, possono completare il portafoglio, garantendo protezione dal rischio di default e una fonte di entrate sicura.