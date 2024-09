Famoso per essere il BALCONE DELLE ALPI, qui trovi il connubio perfetto tra cucina e natura | Si erge a 2 passi da Alessandria

In provincia di Alessandria puoi pranzare in una location esclusiva, sospesa tra le nuvole e immersa nelle dolci colline del Monferrato: un sogno a occhi aperti.

Tra le province di Alessandria e Asti, in Piemonte, delimitate dai fiumi Tanaro, Belbo, Bormida e Po, sorgono le splendide colline del Monferrato, una zona storica e suggestiva della Regione.

Rinomato per la produzione di vini come il Barbera e il Grigolino, nonché per i pregiati tartufi bianchi e neri, il Monferrato è stato inserito nel 2014 nella lista di siti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e anche i suoi borghi medievali costituiscono splendidi intervalli storici nella natura rigogliosa e fiorente.

Il Monferrato è considerato il Balcone delle Alpi poiché, con i suoi sentieri che si snodano tra colline e vigneti, e la variegata biodiversità che lo contraddistingue, rappresenta il preludio perfetto per le alture suggestive e severe che si stagliano a pochi chilometri.

Oggi ti porteremo in una location esclusiva, il luogo perfetto per godere di un pranzo rilassante e immersivo nelle colline del Monferrato: qui potrai gustare tutte le prelibatezze della tradizione locale ammirando panorami da sogno.

Alla scoperta del Ristorante Armonia Treville

A Treville, in provincia di Alessandria, puoi prenotare un tavolo al Ristorante Armonia Cantina con Cucina, sito in via Bettola Vecchia al civico 17. Questo locale è rinomato per il suo arredamento accogliente e rustico, che riflette lo stile tradizionale del Monferrato, e include un dehor e una terrazza panoramica che offrono una vista incantevole sulle colline circostanti.

Il menù del Ristorante Armonia vanta una ricca selezione di piatti piemontesi leggermente rivisitati, a partire dai fusilli al pomodoro con stracciatella e formaggio croccante, mentre gli amanti della carne possono deliziare il palato con la guancia di maiale, servita con gustosi contorni a piacere. Per quanto riguarda i dolci, è impossibile resistere al richiamo della torta di nocciole e del classico bunet, un dolce a base di cioccolato, amaretti e liquore. Tutte le portate sono preparate con ingredienti freschi e locali, e accompagnate – su richiesta – dagli ottimi vini della cantina del ristorante. Ecco uno scorcio di Armonia Cantina con Cucina, pubblicato su Instagram dall’account @piemontesinainviaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara | Travel & Dreams (@piemontesinainviaggio)

Come raggiungere il Ristorante Armonia Cantina con Cucina

Se vieni in auto da Alessandria, ti basta imboccare la SP31 in direzione Casale Monferrato, quindi seguire le indicazioni per Treville e poi per Bettola Vecchia: troverai il ristorante lungo la strada. In treno, invece, ti conviene scendere alla fermata di Casale Monferrato, quindi scegliere tra un taxi o un autobus locale e percorrere la tratta rimanente fino a Treville.

Il trasporto pubblico offre infatti un servizio capillare, e garantisce numerosi collegamenti tra Alessandria, Casale Monferrato e Treville: non ti resta che consultare gli orati sul sito di riferimento!