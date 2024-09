Internet, un nuovo rischio minaccia tutti: la tecnica è poco conosciuta ma va sempre a segno | Attento a dove clicchi

Non sempre evitare i link sospetti arrivati per mail permette di evitare tutti i rischi. Infatti, una nuova minaccia sta circolando nel web e può colpire silenziosamente davvero chiunque.

Il web è ormai una parte più che integrante della nostra vita quotidiana, tuttavia nonostante apporti numerosi vantaggi, la sua crescita esponenziale porta con sé anche molti rischi legati alla sicurezza informatica.

Una delle minacce più conosciute è sicuramente il phishing, una tecnica usata dai truffatori che si fingono altre persone, enti, eCommerce e negozi, per acquisire immediatamente la fiducia dei cybernauti, così da ricevere in maniera semplice tutte le informazioni utili per rubare identità e soldi.

Recentemente però, sta circolando una nuova minaccia legata alle pubblicità, o meglio, a ciò che esse contengono. Tale pericolo è stato identificato con il nome di “advertising” e indica una forma di pubblicità ingannevole, i cui banner pubblicitari e gli annunci apparentemente innocui indirizzano gli utenti verso siti dannosi o file infetti.

Cos’è il malvertising e come funziona?

Nonostante la tecnica sia nata nel lontano 2007, con il diffondersi di internet solo nell’ultimo periodo le è stata dedicata la giusta attenzione. Ciò che la rende particolarmente pericolosa è che, in molti casi, non è nemmeno necessario cliccare su un link.

Esistono infatti delle vie avanzate che permettono di infettare il dispositivo senza alcuna interazione, o con un semplice click. In questo caso, i cybercriminali creano banner di pubblicità fasulli, i quali possono apparire ovunque, anche sui principali portali come Youtube, Google o Spotify. Questo prodotto è coì potente che spesso non serve nemmeno fare click, in quanto vengono sfruttate le vulnerabilità dei browser per reindirizzare automaticamente gli utenti.

Come proteggersi dalle minacce online

La prima regola per evitare di incappare in queste trappole è quella di prestare molta attenzione alle pubblicità, controllandone l’autenticità e l’affidabilità dell’annuncio, evitando di cliccare su ogni link. Mantenere aggiornato il software, il sistema operativo, il browser e l’antivirus consente è un’ottima idea per mantenersi al sicuro, infatti gli aggiornamenti spesso includono patch di sicurezza che possono chiudere le vulnerabilità sfruttate dai truffatori.

In più, è essenziale fare attenzione ai siti web visitati e alle ricerche che si fanno online, infatti spesso gli hacker riescono a raggiungere le vette dei risultati di ricerca, creando ancora più confusione in merito all’autenticità dei siti web e alla loro sicurezza. Seguendo queste dritte si abbassa notevolmente il rischio di incappare nel malvertising.