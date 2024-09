Banca, ogni anno bruci un sacco di soldi: tienili al sicuro con uno strumento rivoluzionario | Settembre è il mese perfetto

Ogni anno, senza nemmeno accorgertene, perdi una parte significativa dei tuoi risparmi. Fortunatamente, c’è uno strumento che risolverà questo rischio, proteggendo il capitale a disposizione.

Chi ha dei risparmi da parte, non può rischiare di vedere il suo tesoretto sparire a causa delle condizioni esterne, come l’aumento dei costi bancari o dell’inflazione. Per questo motivo, ci si può affidare a un alleato indiscusso che permetterà di aumentare l’importo depositato senza correre alcun rischio.

Il conto deposito è la scelta ideale per chi cerca di fare un investimento sicuro, ottenendo anche un rendimento stabile nel tempo. Sono due i principali motivi che rendono questo strumento un vero alleato del risparmio:

Rendimenti garantiti : una volta aperto il conto deposito, il tasso di interessa stabilito nel contratto non cambia, ciò significa che, indipendentemente da cosa accade al mercato finanziario, il guadagno rimane stabile nel tempo;

: una volta aperto il conto deposito, il tasso di interessa stabilito nel contratto non cambia, ciò significa che, indipendentemente da cosa accade al mercato finanziario, il guadagno rimane stabile nel tempo; Protezione dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD): nel caso in cui la banca si ritrovi in gravi problemi finanziari, i risparmi sono garantiti fino a 100mila euro, evitando ai correntisti perdite monetarie.

Come scegliere il conto deposito perfetto?

Aprire un conto deposito è semplice e veloce. Tutto ciò che bisogna fare è scegliere la banca o l’istituto che offre il tasso di interesse più competitivo, decidere la durata del vincolo e depositare i risparmi.

Nonostante possano spaventare, i conti deposito vincolati offrono rendimenti ancora più elevati rispetto a quelli liberi, tuttavia chi ha necessità di accedere ai propri soldi in ogni momento, potrà scegliere offerte più flessibili che permettono di recuperare la somma versata senza perdere gli interessi maturati.

Le migliori offerte di settembre

Proprio come riportato dal portale sostariffe, l’arrivo dell’autunno sembra essere il momento perfetto per mettere al sicuro i propri risparmi. Chi ha intenzione di vincolare una somma per il proprio futuro, può affidarsi a questa TOP 3:

Time Deposit di Twist:

12 mesi di vincolo;

4,05% di interesse lordo;

3% tasso di interesse netto;

279,70 euro di guadagno netto su un deposito iniziale di 10mila euro.

X Risparmio di Banca AideXa:

36 mesi di vincolo;

4,30% di tassa di interesse lordo;

3,18% di tasso di interesse netto;

894,60 euro di guadagno netto su un deposito iniziale di 10mila euro;

Conto Key non svincolabile di Banca Progetto:

60 mesi di vincolo;

4,25% di tasso di interesse lordo;

3,15% di tasso di interesse netto;

1.473,31 euro di guadagno netto su un deposito iniziale di 10mila euro.